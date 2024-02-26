Алла Костромичева откровенно рассказала, вернется ли в Украину

Фэшн-звезда раскрыла подробности своей нынешней жизни за границей.

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Алла Костромичева заговорила про возвращение в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla

Украинская модель и ведущая реалити-шоу "Топмодель по-українськи" Алла Костромичева сейчас живет с мужем и двумя маленькими детьми в Пуэрто-Рико. Ее украинские поклонники были бы рады вновь увидеть красотку в нашей стране, поэтому регулярно спрашивают ее об возвращении.

Манекенщица, решила не оставлять этот вопрос без внимания. В своем блоге в Instagram она честно ответила про возможность переезда.

Так Костромичева рассказала, что не живет в Украине уже 15 лет - сперва она осела в США, затем с семьей - в Пуэрто-Рико. Она была бы рада приехать в Украину на съемки, как делала это последние полтора десятилетия, но ее младшая дочь слишком маленькая для длительного расставания с мамой.

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"Дорогие мои, я с 2009 года жила в Нью-Йорке, и приезжала в Киев лишь на съемки проектов. В 2020 году во время ковида мы переехали с мужем в Пуэрто-Рико, где родилась Аврора (младшая дочь модели родилась в июне 2023 - прим. редактора). Я все еще кормлю ее грудью. Я очень скучаю, но объективно в данный момент это невозможно", - призналась Алла Костромичева.

Алла Костромичева заговорила про возвращение в Украину / instagram.com/alla

Кто такая Алла Костромичева? Алла Костромичева - украинская модель и телеведущая. Карьеру начала в 2006 году. На подиуме представляла такие бренды, как Givenchy, Alexander McQueen, Christian Dior, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Hermès, Balenciaga и Valentino, снималась для обложек Harper's Bazaar, Marie Claire и Vogue. С 2019 года - лицо бренда Jean Paul Gaultier. С 2014 года является постоянной ведущей украинского реалити-шоу "Топмодель по-українськи".

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