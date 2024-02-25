Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский показал фанатам редкие кадры со своей службы в ВСУ в течение полугода

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Козловский ошеломил фанатов военными фото / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / vkozlovsky_music, скріншот кліпу vkozlovsky_music

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский крайне удивил фанатов кадрами, которые были сделаны во время своей службы в ВСУ. Серию фото он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"За два года полномасштабной произошло много изменений в жизни. Рандомные воспоминания. Спасибо всем Героям, благодаря которым мы сегодня можем называться украинской нацией! Героям Слава", - рассказал поп-певец.

В частности, Козловский показал как он еще в начале своей службы (сперва в Нацгвардии, а потом ‒ в ВСУ) летом 2023 года жил в полевых условиях и вместе с побратимами отправлялся на боевые задания (а также готовил еду).

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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