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На на фронте: Козловский в черной кепке и куртке засветился на прогулке в Киеве

Дмитрий Видоменко
13 февраля 2024, 03:20
Украинский певец Виталий Козловский, который служит в ВСУ, был запечатлен на прогулке по вечернему Киеву в компании подружек.
Козловский, Киев
Козловский прогулялся по Киеву с подругами / коллаж Главред, фото Instagram и Facebook

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский, который в последнее время служил в Нацгвардии, а после ‒ в ВСУ, был запечатлен на прогулке по вечернему Киеву в компании своей пиарщицы Юлии Бакуменко. Соответствующее фото 5 февраля на странице в Facebook опубликовала их приятельница Нила Максимчук.

"Мои друзья. Всегда вам рада. Люблю", – подписала она снимок.

На фото Козловский запечатлен не в форме, а в черной кепке и черной куртке. И, к слову, певец не публиковал этот снимок в своих соцсетях.

видео дня

К слову, буквально недавно бывший продюсер Козловского Игорь Кондратюк заявил, что больше не получает отчисления с военной зарплаты певца ‒ из-за старого решения суда по нарушению авторских прав.

"Мне просто любопытно – где сейчас Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде – у него нет официальной зарплаты. Он ведь не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом? Нет. Итак, делаем вывод, что рядовой Козловский исчез", – сказал тогда Кондратюк.

В ответ на такое заявление Кондратюк Козловский лаконично и нецензурно выругался.

Напомним, ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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Виталий Козловский Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
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