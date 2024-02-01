Не служит в ВСУ: Козловский грубо ответил Кондратюку

Украинский певец Виталий Козловский, который с лета защищает страну от оккупантов, прокомментировал высказывание его бывшего продюсера Игоря Кондратюка о том, что Козловский больше не находится на фронте.
Певец сделал скриншот новости о заявлении Кондратюка на своей странице в Instagram и написал "Достал", только в нецензурной форме.
Отметим, что музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, который находится в судебных разбирательствах со своим бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским полагает, что тот больше не служит в ВСУ.
Напомним, ранее Кондратюк сообщил, что Козловский должен ему около 1,5 миллиона. "Может, миллион триста. В 2021 году он мне перечислил 28 тысяч. Надо мне прожить 53 года, чтобы он мне заплатил все, что он мне должен", - посчитал Кондратюк.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
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