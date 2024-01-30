Кондратюк считает, что Козловский больше не служит в ВСУ

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, который находится в судебных разбирательствах со своим бывшим подопечным, певцом Виталием Козловским полагает, что тот больше не служит в ВСУ.
Такую версию продюсер озвучил во время интервью изданию Обозреватель.
"Согласно решению суда бухгалтерия отчисляет в мою пользу всего 20 процентов от его официальной зарплаты, – рассказывает Игорь Кондратюк. – Причем закон и суд считает, что я не забираю деньги, а возвращаю свое. Это принципиальное отличие. Но в сознание граждан порой это не вложишь. Я все суды выиграл, причем довольно легко. Это был простой спорный вопрос по авторскому праву. Один человек – правообладатель, другой – нарушитель", - говорит Кондратюк.
По словам продюсера, в 2023 году выплаты по судам начались и продолжались в течение трех месяцев, последний раз – в октябре.
Он добавляет, что с тех пор денег не было. "И мне просто интересно: где сейчас Виталий Козловский? Судя по тому, что не приходит никаких выплат, вероятнее всего, Виталий Витальевич Козловский сейчас нигде: у него нет официальной зарплаты. Он же не может не получать зарплату, находясь в ВСУ? Кто из бухгалтерии воинской части захочет иметь проблемы с законом?" - размышляет он.
Напомним, ранее Кондратюк сообщил, что Козловский должен ему около 1,5 миллиона. "Может, миллион триста. В 2021 году он мне перечислил 28 тысяч. Надо мне прожить 53 года, чтобы он мне заплатил все, что он мне должен", - посчитал Кондратюк.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
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