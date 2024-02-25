Экс-муж Витвицкой эмоционально высказался про ее фото с новым избранником

Влад Кочатков не смог пройти мимо важного события в жизни бывшей супруги.

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Бывший муж Соломии Витвицкой прокомментировал ее новые отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladkochatkov, instagram.com/solomiyavitvitska

Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая официально подтвердила, что больше не одинока - в своем блоге она показала нежное сэлфи с воином ВСУ Алексеем Ситайло, которого впервые публично назвала возлюбленным.

Четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в День рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.

В комментариях подписчики Витвицкой, ее коллеги и друзья поздравляют ведущую с началом новых отношений, а имениннику желают всего самого наилучшего. Примечательно, что среди комментаторов оказался и экс Соломии Кочатков.

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Ведущая, которая состояла в отношениях с телеоператором 10 лет, не раз отмечала, что после развода им удалось сохранить теплые отношения. Это своим комментарием подтвердил и сам Кочатков - оставил влюбленным под их первым публичным совместным фото доброе пожелание.

"Ти достойна быть счастливой. Желаю мира в сердце и любви!" - пишет бывший муж Соломии Витвицкой.

Бывший муж Соломии Витвицкой прокомментировал ее новые отношения / instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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