Экс-муж Витвицкой эмоционально высказался про ее фото с новым избранником

Популярная украинская ведущая Соломия Витвицкая официально подтвердила, что больше не одинока - в своем блоге она показала нежное сэлфи с воином ВСУ Алексеем Ситайло, которого впервые публично назвала возлюбленным.
Четыре года, после развода с телеоператором Владом Кочатковым, Соломия не делилась с публикой подробностями личной жизни. Однако в День рождения нового возлюбленного не смогла скрыть свои чувства.
В комментариях подписчики Витвицкой, ее коллеги и друзья поздравляют ведущую с началом новых отношений, а имениннику желают всего самого наилучшего. Примечательно, что среди комментаторов оказался и экс Соломии Кочатков.
Ведущая, которая состояла в отношениях с телеоператором 10 лет, не раз отмечала, что после развода им удалось сохранить теплые отношения. Это своим комментарием подтвердил и сам Кочатков - оставил влюбленным под их первым публичным совместным фото доброе пожелание.
"Ти достойна быть счастливой. Желаю мира в сердце и любви!" - пишет бывший муж Соломии Витвицкой.
Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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