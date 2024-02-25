О, Соля мио: телеведущая Витвицкая впервые после развода показала нового возлюбленного

Телеведущая Соломия Витвицкая впервые после развода с Владиславом Кочетковым показала своего нового любимого - он боец ВСУ.

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Соломия Витвицкая показала нового бойфренда / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская телеведущая, которая работа на канале "1+1" Соломия Витвицкая впервые после развода с Владиславом Кочатковым показала своего нового возлюбленного ‒ бойца ВСУ Алексея Ситайло. На странице в социальной сети Instagram девушка выложила фото, на котором позировала в объятиях бойфренда. Как рассказала Витвицкая, в воскресенье, 25 февраля, ее возлюбленным празднует день рождения.

Именно по этому случаю ведущая разместила совместное селфи с Ситайло и решила показать на публику их отношения:

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в Signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и много лет. Горжусь и люблю", — душевно написала Витвицкая.

видео дня

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта " ТСН "на телеканале" 1 + 1", сообщает"Википедия".

Напомним, ранее стало известно, кто победил на Детском Евровидении-2023, которое состоялось в Ницце, Франция. Также названо место, которое заняла участница из Украины.

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