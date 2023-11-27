Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

Бывший муж ведущей 1+1 Соломии Витвицкой, телеоператор Влад Кочатков, был мобилизован в мае 2022 года. Мужчина хотел стать парамедиком, но судьба распорядилась иначе, и он стал связистом. Теперь стало известно, что Кочатков демобилизовался с фронта.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Мужчина отметил, что при этом он остается на учете, и при необходимости его могут призвать в любой момент.
"Итак, добровольно пришел, добровольно и ухожу. Все легально. 1.5 года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни о чем скучать не буду. Хотя все же буду - это за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дело…" - пишет Кочатков.
Соломия Витвицкая и Влад Кочатков развелись в 2020 году после восьми лет вместе. Паре удалось сохранить дружеские отношения, и они поддерживают общение. В комментарии для Oboz.ua ведущая рассказала, почему ее бывший муж принял решение уйти из армии.
"Мой бывший муж недавно демобилизовался. Насколько мне известно, по семейным обстоятельствам. С прошлой недели – уже не военный ВСУ", - сообщила она.
Ее слова подтверждают сказанное Владом в социальных сетях после демобилизации: в разговоре с одной из подписчиц он признался, что уволился со службы по 26 статье закона "О военной службе и воинской обязанности", которая предусматривает перечень проблем со здоровьем, семейных обстоятельств и жизненных ситуаций, которые могут стать причинами для завершения службы.
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