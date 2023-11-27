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Экс-муж Соломии Витвицкой демобилизовался с фронта - ведущая назвала причину

Анна Подгорная
27 ноября 2023, 19:16
Влад Кочатков многих удивил своим добровольным уходом из ВСУ.
Влад Кочатков, Соломия Витвицкая
Влад Кочатков демобилизовался по статье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladkochatkov, instagram.com/solomiyavitvitska

Бывший муж ведущей 1+1 Соломии Витвицкой, телеоператор Влад Кочатков, был мобилизован в мае 2022 года. Мужчина хотел стать парамедиком, но судьба распорядилась иначе, и он стал связистом. Теперь стало известно, что Кочатков демобилизовался с фронта.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Мужчина отметил, что при этом он остается на учете, и при необходимости его могут призвать в любой момент.

"Итак, добровольно пришел, добровольно и ухожу. Все легально. 1.5 года службы за спиной. Ни о чем не жалею. Но и ни о чем скучать не буду. Хотя все же буду - это за мощными и уникальными людьми, с которыми имел дело…" - пишет Кочатков.

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Соломия Витвицкая и Влад Кочатков развелись в 2020 году после восьми лет вместе. Паре удалось сохранить дружеские отношения, и они поддерживают общение. В комментарии для Oboz.ua ведущая рассказала, почему ее бывший муж принял решение уйти из армии.

"Мой бывший муж недавно демобилизовался. Насколько мне известно, по семейным обстоятельствам. С прошлой недели – уже не военный ВСУ", - сообщила она.

Ее слова подтверждают сказанное Владом в социальных сетях после демобилизации: в разговоре с одной из подписчиц он признался, что уволился со службы по 26 статье закона "О военной службе и воинской обязанности", которая предусматривает перечень проблем со здоровьем, семейных обстоятельств и жизненных ситуаций, которые могут стать причинами для завершения службы.

Влад Кочатков
Влад Кочатков демобилизовался по статье / instagram.com/vladkochatkov

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