Детское Евровидение-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

В этом году Детское Евровидение принимала Франция - второй раз за историю детской версии соревнования.

https://stars.glavred.info/detskoe-evrovidenie-2023-kto-pobedil-i-mesto-ukrainy-na-konkurse-10520083.html Ссылка скопирована

Анастасия Димид представила Украину на Детском Евровидении-2023 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сегодня в Ницце, Франция, состоялся финал Детского Евровидения-2023. Победу в музыкальном конкурсе одержала конкурсантка из Франции - пианистка и певица Зои Клозу (Zoé Clauzure) с песней "Cœur". Об этом сообщает Суспільне.

По результатам голосования зрителей и профессионального жюри молодое дарование получило в сумме 228 баллов, что позволило занять ей первое место. С большим отрывом по баллам второе и третье место заняли Сандра Валеро из Испании (201 балл) и группа Yan Girls из Армении (180 баллов) соответственно.

Примечательно, что Франция стала страной-победительницей второй год подряд - первое место на Детском Евровидении-2022, которое состоялось в Ереване, Армения, занял Лиссандро с песней "Oh Maman!". Всего на счету Франции три победы на детском конкурсе.

Участница от Украины, Анастасия Димид из села Гошев Ивано-Франковской области, за свой номер с песней "Квітка" заработала 128 баллов - 83 от зрителей и 45 от жюри. Вокалистка заняла на Детском Евровидении-2023 5 место. Украинской Сейлор Мун, как прозвали девочку на конкурсе, всего 9 лет, и почти половину своей жизни она занимается вокалом.

Смотрите видео выступления победительницы Детского Евровидения-2023 Зои Клозу (Zoé Clauzure) с песней "Cœur":

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская провела экскурсию по своему загородному дому под Киевом и показала, как подготовилась к зиме.

Также певец-воин Виталий Козловский впервые после мобилизации спел на концерте. На сцену артист вышел в форме, и призвал не забывать про военных, которые сейчас в окопах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.