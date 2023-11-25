Могилевская показала свой загородный дом и подготовку к зиме

Наталья Могилевская основательно подготовилась к зиме.

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Наталья Могилевская основательно подготовилась к зиме / Коллаж Главред, фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

48-летняя певица, музыкальный продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская показала свой дом и как готовится з зиме.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Могилевской, она запаслась большим количеством дров. Она также показала печь, на случай, если зимой снова не будет электричества.

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Она показала свою котельную, специальные батареи. Кроме того, Могилевская продемонстрировала специальные лампочки, которые можно крепить в любом месте, а также свечи, которые горят, по словам звезды, "часов 20".

Могилевская также показала свои запасы консервации, которыми она и ее семья будет лакомиться.

"В начале войны у меня дома оказалась беременная сестренка и 9 человек, а я за неделю до этого готовилась к концертам, попросила все убрать. У меня была диета. В этом году я подготовилась", – рассказала звезда.

Наташа Могилевская показала свою работу:

Напомним, ранее Могилевская призналась, почему все еще бездетна. Правда в том, заявляет певица, что о продолжении рода она стала всерьез задумываться лишь недавно, после встречи с новым возлюбленным. До этого она не воспринимала болезненно детский вопрос. Теперь же Наталья настроена серьезно.

Отметим также, что сейчас Наталья Могилевская состоит в серьезных отношениях с мужчиной по имени Валентин. Певица отмечает, что очень влюблена, и с ним начала по-настоящему ценить семейный уют.

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