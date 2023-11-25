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Козловский впервые после мобилизации спел на концерте

Алена Кюпели
25 ноября 2023, 14:26
Виталий Козловский защищает Украину от нападения российских оккупантов.
Виталий Козловский пришел спеть на концерте
Виталий Козловский пришел спеть на концерте / Коллаж Главред, фото Instagram/vkozlovsky_music

Певец Виталий Козловский, который сейчас находится на фронте и защищает Украину от российских оккупантов, впервые после мобилизации выступил на сцене.

По информации Телеграм-канала "Культурная прачечная", певец принял участие в записи новогоднего концерта, который проходил в пятницу, 24 ноября, в "Октябрьском дворце".

Сообщается, что Козловский вышел на сцену в военной форме, исполнив песню "Тихим прикосновением".

видео дня

После выступления исполнитель обратился к зрителям в зале и призвал всех не забывать о ребятах в окопах и донатить.

"Это такой нежданчик, что иногда в голове не укладывается. Козловский, который пел на концертах интера ко дню победы, и над которым годами подтравливали в шоубизе, сейчас приезжает на концерт с фронта", - написало медиа.

На видео - выступление Козловского на концерте:

Отметим, ранее Козловский поделился рассказом о событиях на фронте, вдохновивших его на создание песни "Вокруг". Певец рассказал, что их позицию оккупанты обстреливали в течение трех часов.

Напомним, Виталий Козловский с лета находится в рядах ВСУ. Сначала он поступил в бригаду быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины и учился как артиллерист. Позже его перевели в другую воинскую часть.

Козловский не детализирует свои боевые задачи или направление своей службы, однако уже успел побывать в поле зрения российских пропагандистов. Разные пропагандистские каналы, выпустили фейки, утверждая о гибели певца на фронте.

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