Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

Успехи на фронте стране-агрессору остается лишь выдумывать.

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Пропагандисты сочинили фейк про гибель Виталия Козловского на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с лета несет военную службу. Сперва он стал служащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" и получил специальность артиллериста, позже его перевели в другую часть.

Артист не распространяется о том, какие боевые задачи выполняет, и на каком направлении служит, но уже успел "насолить" недоброжелателям из страны-оккупанта.

Так пропагандистским Telegram-каналам страны на болотах надоело сочинять фейки про Буданова и Залужного, и они решили переключиться на Козловского. Они активно распространяют новость о том, что певец якобы погиб на фронте.

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Виталий Козловский, который регулярно выходит на связь с поклонниками, вероятно, сильно бы удивился, узнав, что в стране-агрессоре настолько увлеклись подделыванием своей статистики, что и его записали в число павших на поле боя.

Пропагандисты сочинили фейк про гибель Виталия Козловского на фронте / t.me/bozhejakekonchene

Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.

Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.

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