Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

Украинский певец Виталий Козловский с лета несет военную службу. Сперва он стал служащим бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" и получил специальность артиллериста, позже его перевели в другую часть.
Артист не распространяется о том, какие боевые задачи выполняет, и на каком направлении служит, но уже успел "насолить" недоброжелателям из страны-оккупанта.
Так пропагандистским Telegram-каналам страны на болотах надоело сочинять фейки про Буданова и Залужного, и они решили переключиться на Козловского. Они активно распространяют новость о том, что певец якобы погиб на фронте.
Виталий Козловский, который регулярно выходит на связь с поклонниками, вероятно, сильно бы удивился, узнав, что в стране-агрессоре настолько увлеклись подделыванием своей статистики, что и его записали в число павших на поле боя.
Ранее музыкальный продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему никогда не простит Козловского. Шоумен назвал единственное условие, при котором певец сможет не выплачивать долг.
Также Виталий Козловский прокомментировал свою ссору с Кондратюком, которая длится с 2012 года. У певца есть одна заветная мечта, связанная с шоуменом, которой, вероятно, не скоро удастся сбыться.
Другие новости про Виталия Козловского:
- Больше не нацгвардеец: Козловский сдал военную форму и объявил новый этап жизни
- Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии
- Понадобится 53 года, чтобы рассчитаться: Кондратюк назвал сумму долга Козловского