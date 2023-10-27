Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

Подруга Виталия Козловского рассказала, как служит Виталий Козловский.

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Виталий Козловский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Близкая подруга украинского певца Виталия Козловского Алина Шаманская, который защищает Украину, рассказала о том, как воюет певец.

Об этом она рассказала в своем подкасте "Розлючена". Там она поблагодарила Козловского за то, что он защищает нашу страну и подчеркнула, что он не то, что служит, а является одним из лучших военных своего батальона, пишет ТСН.

Шаманская добавила, что Козловский на передовой рискует своей жизнью и однажды чуть не погиб:

видео дня

"Мой близкий друг Виталий Козловский сейчас действительно воюет. Я видела видео, которое нельзя показывать и которое он не показывает. Я видела, как он стреляет. Я не знаю, можно ли это рассказывать, хорошо, не буду. Но скажу, что действительно видела и знаю из первых уст, что Виталий Козловский действительно рискует своей жизнью, он сидит в окопах, он попадал под обстрел, после которого едва не умер. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день", - поделилась блоггерша.

Она отметила, что собратья уважают Козловского и были удивлены, что он на фронте не сидит, сложа руки, а действительно воюет.

"Все в шоке. Вся его команда, весь его батальон, командир подходили к нему жали ему руку и говорили: "Виталик, мы думали, что тебя отправили просто… Мы не думали, что ты реально будешь воевать. Мы думали, что ты пройдешь учебу и тебя где-нибудь посадят сидеть. И все". Виталик, ты один из лучших военных, потому что он это делает упорно, у него классная физическая подготовка, чувствует в себе силы", - добавила Шаманская.

Конфликт Козловского и Кондратюка:

Давнишний конфликт между украинским певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком вновь набирает обороты. Недавно Аранжировщик Вадим Лисица рассказал, что Кондратюк в уплату долга Козловского отбирает у него большую часть его зарплаты военного.

Артист подтвердил правдивость этих слов и решил объяснить на своей странице в Instagram, за что уже больше десяти лет платит продюсеру. Так Виталий признался, что на нем "висит" долг в 2 миллиона гривен, 1 миллион он уже отдал Кондратюку.

Позже под постом Козловскому в Instagram, в котором певец раскрыл свое видение ситуации, Игорь Кондратюк оставил в его адрес грубый, оскорбительный комментарий. "Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", - вспыхнул продюсер.

Позже украинская певица Ольга Цибульская вмешалась в конфликтпевца Виталия Козловского и его бывшего продюсера Игоря Кондратюка.

В частности, она высказала свою позицию и поддержала Виталия Козловского.

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