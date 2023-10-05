Кондратюк забирает львиную долю солдатской зарплаты Козловского - продюсер

Как говорит продюсер и аранжировщик Вадим Лисица, Игорь Кондратюк забирает большую часть зарплаты, которую в Нацгвардии получает Виталий Козловский.

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Кондратюк якобы забирает большую часть зарплаты, которую получает Козловский в Нацгвардии / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Игорь Кондратюк, известный украинский телеведущий и продюсер, оказывается, забирает львиную часть зарплаты, которую как боец Нацгвардии получает его бывший подопечный Виталий Козловский. Об этом написал на своей странице в Facebook продюсер и аранжировщик Вадим Лисица.

"Ко мне недавно пришел настоящий боец Нацгвардии Виталий Козловский. Не от него (!!!) я потом узнал, что львиную долю военной зарплаты, получаемой Виталиком, забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным. Я сам был в подобной ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь – "это кринж". Интересно, что ответит Игорь Васильевич?", ‒ говорится в тексте.

Позднее Лисица пост обновил ‒ мол, Кондратюк в личных сообщениях его раскритиковал.

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"Игорь Васильевич в личных прямо мне указал, что я не имею ума, что мне кажется немного детским садиком. Ждем его публичных мнений", ‒ сказал он.

Скандал между Козловским и Кондратюком

Напомним, что сотрудничество Игоря Кондратюка и Виталия Козловского закончилось еще в 2012-м, но публичные выяснения отношений продолжаются до сих пор.

Сам Козловский говорит, что мечтает закончить многолетний конфликт со своим экс-продюсером Игорем Кондратюком, которому не выплатил огромную сумму денег.

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