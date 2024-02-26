"Многие женщины пойдут на войну": Тамерлан высказался о женской мобилизации

Участник дуэта TamerlanAlena поделился размышлениями про женщин в тылу и на фронте.

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Тамерлан высказался против принудительной мобилизации женщин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tamerlan_alena

Популярный украинский музыкальный дуэт TamerlanAlena во время полномасштабной войны в Украине пережил серьезные изменения - Алена Омаргалиева стала развивать сольную карьеру и поддерживает мужа Тамерлана, который в первые дни вторжения решил стать частью победы страны над оккупантом.

Сегодня Тамерлан, который является добровольцем Сил Обороны, и выполняет для них задания, не думает про возвращение на сцену, хотя победный трек все же пишет. Об этом он рассказал в интервью для Oboz.ua.

Среди прочего бывший артист выразил собственное мнение относительно женской мобилизации. Тамерлан против того, чтобы делать это принудительно, однако не исключает, что многие женщины готовы взять оружие в руки. Иным же всегда есть, чем заняться в тылу.

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"Я видел много воюющих женщин. Они очень компетентны, максимально глубоки в том, чем занимаются. Но как нас все-таки воспитывали? Что женщина – это хранительница семейного очага, что женщина точно не для войны. Я уверен, что однозначно нельзя делать мобилизацию принудительной. При этом есть много женщин, живущих военным делом и находящих в нем себя. Я считаю, что женщинам есть чем заниматься в тылу и они здесь будут более полезны. Но в то же время уверен в том, что многие женщины пойдут на войну по своим соображениям. И я знаю также много семейных пар, воюющих в одном подразделении. Есть такая история. Поэтому это уже выбор каждого человека, несмотря на то, к какому полу ты принадлежишь", - убежден Тамерлан.

Кто такие TamerlanAlena? TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

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