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"Многие женщины пойдут на войну": Тамерлан высказался о женской мобилизации

Анна Подгорная
26 февраля 2024, 18:46
Участник дуэта TamerlanAlena поделился размышлениями про женщин в тылу и на фронте.
TamerlanAlena
Тамерлан высказался против принудительной мобилизации женщин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tamerlan_alena

Популярный украинский музыкальный дуэт TamerlanAlena во время полномасштабной войны в Украине пережил серьезные изменения - Алена Омаргалиева стала развивать сольную карьеру и поддерживает мужа Тамерлана, который в первые дни вторжения решил стать частью победы страны над оккупантом.

Сегодня Тамерлан, который является добровольцем Сил Обороны, и выполняет для них задания, не думает про возвращение на сцену, хотя победный трек все же пишет. Об этом он рассказал в интервью для Oboz.ua.

Среди прочего бывший артист выразил собственное мнение относительно женской мобилизации. Тамерлан против того, чтобы делать это принудительно, однако не исключает, что многие женщины готовы взять оружие в руки. Иным же всегда есть, чем заняться в тылу.

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"Я видел много воюющих женщин. Они очень компетентны, максимально глубоки в том, чем занимаются. Но как нас все-таки воспитывали? Что женщина – это хранительница семейного очага, что женщина точно не для войны. Я уверен, что однозначно нельзя делать мобилизацию принудительной. При этом есть много женщин, живущих военным делом и находящих в нем себя. Я считаю, что женщинам есть чем заниматься в тылу и они здесь будут более полезны. Но в то же время уверен в том, что многие женщины пойдут на войну по своим соображениям. И я знаю также много семейных пар, воюющих в одном подразделении. Есть такая история. Поэтому это уже выбор каждого человека, несмотря на то, к какому полу ты принадлежишь", - убежден Тамерлан.

Кто такие TamerlanAlena?

TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

Ранее украинский певец Павел Зибров рассказал, ради чего готов лишиться фирменных усов. Артист назвал, при каких условиях он будет рад сбрить свой пышный "бренд".

Также стало известно, что популярный украинский певец YakTak рухнул со сцены во время концерта. Неприятный инцидент произошел с ним в Фастове, и попал на видео.

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