Популярный украинский певец рухнул со сцены во время концерта

В Сети разгорелся спор: упал YakTak сам или же его стащили особо активные поклонницы.

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YakTak упал со сцены во время концерта в Фастове / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaktak_official

Украинский певец YakTak (Ярослав Карпук) сейчас лишь восходит на вершину Олимпа своей популярности, но делает это с головокружительной скоростью. За два последних года юное дарование приобрело значительную фан-базу, и во время концертов у него всегда аншлаги.

Закономерно, не обходится и без конфузов. Во время выступления в городе Фастов ЯкТак упал со сцены. Роликом с падением звезды в TikTok поделился пользователь под ником balachuk_.

На видео можно рассмотреть, как Карпук подходит к краю сцены и через секунду оказывается в толпе фанатов. Правда, до конца остается непонятным, упал ли певец сам, потому что оступился, или его просто стянули со сцены восхищенные фанатки.

Так или иначе после падения артиста никто не пострадал. ЯкТак быстро сориентировался в неловкой ситуации, и продолжил петь в толпе поклонников к их большому удовольствию. В комментариях к ролику артиста хвалят за хладнокровие, и также рекомендуют всем, кто наблюдал за конфузом Карпука, загадать желание - они своими глазами видели, как падает звезда.

Смотрите видео падения YakTak во время выступления в Фастове:

Кто такой YakTak? YakTak (настоящее имя - Ярослав Карпук) - украинский исполнитель и автор песен в стиле поп и хип-хоп. Участник 5 сезона музыкального проекта Голос. Діти (2019), финалист Национального отбора на Евровидение-2024 (4 место), лауреат премии "Muzvar Awards" (2023). Сольный проект "YakTak" Карпук запустил в феврале 2022 года. В феврале 2024 года у артиста вышел дебютный студийный альбом.

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