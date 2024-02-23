УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Снова готов петь русскоязычные хиты": Хлывнюк назвал впечатляющие условия

Юлия Закрепа
23 февраля 2024, 17:54
Общаясь со сторонниками в зале Хлывнюк неожиданно сказал, что есть определенные условия, при которых он снова согласится петь "Вахтерам".
'Снова готов петь русскоязычные хиты': Хлывнюк назвал впечатляющие условия
Когда "Бумбокс" будут петь на русском / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Вокалист группы "Бумбокс", украинский защитник и пилот ударного дрона Punisher Андрей Хлывнюк ответил относительно того, когда начнет петь свои русскоязычные хиты.

На одном из благотворительных зарубежных концертов Хлывнюк ответил на вопросы фанов коллектива относительно своего репертуара на русском. Общаясь со сторонниками в зале Хлывнюк неожиданно сказал, что есть определенные условия, при которых он снова согласится петь "Вахтерам", "Хоттабыч" и другие русскоязычные треки.

"Когда наступит то время, когда вы споете свои русскоязычные песни... Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля, россияне нанизывают головы и сраки этих д******БОВ просто на столбы - и пожалуйста, будут "Вахтерам", все, что вы хотите", - сказал со сцены Хлывнюк.

видео дня
'Снова готов петь русскоязычные хиты': Хлывнюк назвал впечатляющие условия
Хлывнюк рассказал, когда споет на русском языке / скриншот: Instagram

Смотрите видео о том, когда группа "Бумбокс" снова будет петь на русском:

"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они, в принципе, космополитичны, как мне кажется. Украина-многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под российской п * * * * рацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов", - отметил Хлывнюк.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Андрей Хлывнюк Бумбокс новости шоу бизнеса интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

18:34 Синоптик
КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

18:19 Украина
"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

17:20 Украина
Все главные новости

Популярное

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе 6756

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 5429

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видео 3231

Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видео

Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил 3045

Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил

Последние новости

18:34

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

18:34

Гороскоп на март 2024 для Львов: кризис, трансформация и финансовое благополучиеВидео

18:23

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

18:19

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

18:19

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
18:09

"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

17:59

Ему точно понравится: как оригинально записать парня или мужа в телефоне

17:54

"Снова готов петь русскоязычные хиты": Хлывнюк назвал впечатляющие условия

17:35

"Украина не может наступать": боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону

Реклама
17:20

"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

17:11

Путинистку-изгнанницу Ивлееву затравили прямо на концерте

17:09

У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и АльянсаВидео

16:52

У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

16:48

Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

16:39

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:35

3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

16:31

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

16:30

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

16:25

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманЭксклюзив

16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

Реклама
15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

14:28

Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

14:17

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

14:17

На изображении семейного ужина скрыта ошибка: только единицы найдут ее за 19 секунд

14:16

Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании

13:40

"Поздравили" оккупантов c 23 февраля: в Крынках морпехи ВСУ подняли флаг УкраиныВидео

13:31

РФ может напасть на 5 стран НАТО: генерал указал на опасный нюансВидео

13:21

Сгорит все счастье: что категорически нельзя делать 24 февраля

13:19

Церковный праздник 24 февраля: запреты в день обретения главы Иоанна Предтечи

13:00

В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

12:59

Россияне нацелились на захват 4 областей: генерал ВСУ оценил заявления Путина

12:23

Когда будут переговоры с Россией и на каких условиях: Зеленский ответил

Реклама
12:18

Демобилизация срочников: Рада одобрила предложение Зеленского

12:07

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

11:59

Как избавиться от плесени во всем доме: полезные народные методы

11:49

Колонну РФ сожгли в пепел: мощный удар десантников ВСУ попал на видеоВидео

11:38

Как научиться откладывать деньги: эксперты назвали 5 правил экономии в 2024 году

11:24

"Мы не будем просто стоять": Зеленский анонсировал новое контрнаступление

11:22

Фото удивило: Ким Кардашьян попыталась продать свою грязную сумку за 70 тысяч долларов

11:17

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

11:16

Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике

11:02

Передача новых партий ATACMS Украине: в Белом доме сделали важное заявление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять