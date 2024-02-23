'Снова готов петь русскоязычные хиты': Хлывнюк назвал впечатляющие условия

Вокалист группы "Бумбокс", украинский защитник и пилот ударного дрона Punisher Андрей Хлывнюк ответил относительно того, когда начнет петь свои русскоязычные хиты.
На одном из благотворительных зарубежных концертов Хлывнюк ответил на вопросы фанов коллектива относительно своего репертуара на русском. Общаясь со сторонниками в зале Хлывнюк неожиданно сказал, что есть определенные условия, при которых он снова согласится петь "Вахтерам", "Хоттабыч" и другие русскоязычные треки.
"Когда наступит то время, когда вы споете свои русскоязычные песни... Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нафиг того Кремля, россияне нанизывают головы и сраки этих д******БОВ просто на столбы - и пожалуйста, будут "Вахтерам", все, что вы хотите", - сказал со сцены Хлывнюк.видео дня
Смотрите видео о том, когда группа "Бумбокс" снова будет петь на русском:
"Добрые люди, которые сегодня здесь собрались, они, в принципе, космополитичны, как мне кажется. Украина-многонациональное государство на самом деле, и многорелигиозное, и мультикультурное. Вы можете быть представителем любой этнической группы. Под российской п * * * * рацией мы подразумеваем просто определенную территорию, которая оказалась под властью свирепых упырей, конченых дебилов", - отметил Хлывнюк.
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