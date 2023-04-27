Жадан и 'Бумбокс' захватили чувствительной песней 'Правда': слушатели в восторге

Группа "Бумбокс" и украинский писатель Сергей Жадан презентовали совместную песню под названием "Правда".

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Жадан и группа "Бумбокс" выпустили совместный трек / фото: facebook.com/boomboxfamily, facebook.com/serhiy.zhadan

Совместная песня группы "Бумбокс" и Сергея Жадана вышла сегодня, 27 апреля. На самом деле трек "Правда" должен был выйти еще до полномасштабного вторжения.

Сергей Жадан поделился, что текст для песни "Правда" был написан за полтора года до полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Он написал стихотворение на берегу моря и выложил его в соцсети. Уже на следующий день получил сообщение, как Андрей Хлывнюк поет этот текст.

"Мы связались, я дописал текст, Андрей написал свой кусок. Мы с ним долго спорили, потому что он перфекционист, и это интересно. Видно, насколько для него важно то, что он поет, что говорит, что для него это не просто чужой текст. он его пропустил из-за себя, это очень приятно", – отметил Сергей Жадан.

видео дня

Смотрите видео-презентацию оригинальной версии песни"Правда":

В песне "Правда" слышно не только исполнение солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, но и Сергея Жадана. По словам поэта, песня соответствует названию, чувствительна и честна.

Сеть уже полнится одобрительными отзывами от трека. Фанаты радуются такой коллаборации.

Фанаты поражены новой песней "Правда" / скріншот:instagram.com/boomboxfamily

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