Ни чести, ни совести, все на продажу - и душа, и тело. Все это - слова о некогда украинской певице Яне Соломко.

Яна Соломко / Instagram

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там.

Более того, в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Свою композицию "ННН" она посвятила "всем любящим" сердцам, а именно оккупантам, которых ждут не дождутся с унитазами их российские жены. На своей странице в Instagram (украинцы, вы знаете, что делать дальше - авт.), она сердечно благодарит Бардаша, который "поверил в нее", а также предал и обливает грязью свою страну.

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Российское издание Informing.ru, так описала новый "хит" никому не известной Соломко: "Трек рассказывает о переживаниях за судьбу возлюбленного, который выполняет долг перед своей родиной. В ролике появился монумент "Героям-панфиловцам" в Дубосеково, возле него и стоит SOYANA".

"Мы живем в время, когда надо выбирать, кто с кем ты и кто ты. Время, когда мужчина защищает землю с оружием в руках, а женщина ждет его, молится за победу добра, дает ему поддержку бесконечной и безусловной любовью. В песне певица выбор, живет в соответствии с ним, все сошлось. Любовь, музыка, надежда", – заявил недалекий Бардаш.

Сама запроданка Соломко заявила, что в песне много боли и мольби множества женщин, "таких, как я, чьи мужья находятся вдали от дома, выполняют свой долг".

Кстати, сама Соломко предусмотрительно ограничивает комментарии к своим постам, видимо, опасаясь справедливого негатива своих земляков. Бывших земляков.

Отметим, ранее на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

Тогда Комментаторы не остались в стороне и стали взывать к совести украинки, которая как и Ани Лорак, продалась, несмотря на войну в ее стране.

Так, уроженка Украины, поп-певица Ани Лорак, по-прежнему ни слова не говорящая по поводу войны, которую путинская Россия (где она работает уже больше восьми лет) развязала против Украины, восхитилась новым треком своего давнего приятеля ‒ певица Филиппа Киркорова (давнего и матерого фаната Кремля).

Лорак решила на своей странице в Instagram прорекламировать его новый трек "Если ты уйдешь", которую Киркоров исполнил для российского пропагандистского фильма "Нюрнберг". Она оставила ссылку на трек и порекомендовала фолловерам послушать.

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