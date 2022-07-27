Тут конкуренция, а туда мусор едет: украинская певица выступила в Москве и заявила, как ей приятно

Яна Соломко / Instagram

Украинская певица Яна Соломко, которая участвовала в первом сезоне проекта "Холостяк" и даже дошла до финала, перебралась в россию, несмотря на военное вторжение в Украину, и с удовольствием строит свою карьеру там.

В частности, певица выступает под псевдонимом Soyana, и активно принимает участие в разнообразных молодежных фестивалях. На одном из таких концертов певица, которая не замечает, как россияне убивают мирных украинцев.

На одном из таких концертов она даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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Комментаторы не остались в стороне и стали взывать к совести украинки, которая как и Ани Лорак, продалась, несмотря на войну в ее стране.

Напомним, ранее стало известно, что дочь украинской певицы Ани Лорак, которая упорно молчит о войне россии в Украине, София, проводит время со своим отцом, гражданином Турции Муратом Налчаджиоглу.

Счастливый отец делится сториз со своей дочерью, которая набрала несколько лишних килограммов, в сети Instagram.