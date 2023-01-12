"Ноги кривые, костюмы ерундовые": Полякова вспомнила, как ругалась с запроданкой Лорак

Оля Полякова утверждает, что серьезного конфликта с запроданкой Ани Лорак ей удалось избежать, однако певица не жалеет о сказанных ругательствах.

Полякова вспомнила, как ругалась с запроданкой Лорак / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Ольга Полякова рассказала, как в 2021 году отправила певице-запроданке Ани Лорак гневное голосовое сообщение. Этот инцидент Полякова вспомнила в новом выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет c Машей Ефросининой.

Полякова говорит, что сильно обозлилась, когда увидела видео закрытого концерта Ани Лорак в Одессе в 2021 году.

"Беру (телефон – Главред) и пишу: "Ты смотри, какая дрянь, вернулась, будет она тут залы собирать. Ноги кривые, костюмы ерундовые, поет ужасно − как в клозете". Наговорила и отправила. Думала, что Артему (концертному менеджеру – Главред), но отправила Ани Лорак", − говорит она.

Полякова утверждает, что конфликта с запроданкой удалось избежать, однако певица не жалеет о сказанном.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно

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