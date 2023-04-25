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"По-доброму шутит": Жадан рассказал забавные детали встречи с Залужными

Дмитрий Видоменко
25 апреля 2023, 13:12 обновлено 25 апреля, 13:12
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Литератор также вспомнил, как подарил Залужному одну из своих книг, а в ответ генерал зачитал строчку из стихотворений поэта.
Жадан, Залужный
Сергей Жадан и Валерий Залужный / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский прозаик, музыкант и поэт Сергей Жадан рассказал о своих впечатлениях от весенней встречи с главкомом ВСУ Валерием Залужным в интервью для издания "Украинская правда".

Жадан добавил, что раньше знаком лично с генералом не был, однако приятно удивился, когда узнал, что Залужный, в свою очередь, знаком с его творчеством.

Литератор также отметил, что Залужный довольно динамичный человек с хорошим чувством юмора, который, однако, никогда не забывает о важности событий на фронтах украино-российской войны.

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"Причем этот юмор не является каким-то саркастичным, он не обесценивает людей, а по-доброму шутит. У него какие-то постоянные телефонные разговоры, общение с помощниками, и это было достаточно юмористически. Его подчиненные так же легко на это реагируют", — подытожил Жадан.

Прозаик также вспомнил, как подарил Залужному одну из своих книг, а в ответ генерал зачитал строчку из стихотворений поэта. Как оказалось, главком – поклонник его творчества.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал, что не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал литератор.

Сергей Жадан посетил город Бахмут в Донецкой области, в котором уже несколько месяцев идут очень жестокие бои ВСУ с русскими оккупантами.

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся", – писал тогда он.

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