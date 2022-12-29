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"Город как барабан, по которому бьют палкой": Жадан поразил фото из Бахмута

29 декабря 2022, 13:51
Легендарный украинский литератор Сергей Жадан посетил Бахмут в Донецкой области, который остается одной из самых горячих точек Украины.
Жадан, Бахмут
Сергей Жадан посетил Бахмут / коллаж фото УНИАН и Instagram С.Жадана

Легенда ураинской литературы, фронтмен рок-группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан посетил город Бахмут в Донецкой области, в котором уже несколько месяцев идут очень жестокие бои ВСУ с русскими оккупантами. Он поделился впечатлениями и фото со своими подписчиками в Instagram.

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся", – говорит Жадан.

Писатель все же заверил фолловеров − несмотря на все ужасы войны, Бахмут остается по-прежнему живым.

Бахмут

Напомним, ранее Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

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