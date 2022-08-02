"В ямах теплее": лидер Бумбокса Хлывнюк рассказал об опасности на фронте

Хлывнюк рассказал о пребывании на фронте / Пресс-служба



Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк, который отправился на фронт защищать от врага нашу страну, показал новое видео, записанное своими побратимами.

На ролике видно, что мужчины куда-то едут. Как уточнил сам музыкант, они возвращаются с выполнения боевого задания.

Фронтмен украинской группы Бумбокс пошутил, что они с товарищами возвращаются "с клубники".

"Едем уже с работы, с клубнички, едет наша бричка в ППД", - сказал артист.

Также он поблагодарил всех за поддержку и за донаты военнослужащим. Он отметил, что это очень мотивирует всех защитников.

"Спасибо, что вы с нами, нам в ямах гораздо теплее, когда знаешь, что вам не безразлично", - сказал певец.

Кроме того, лидер группы Бумбокс добавил, что на днях столкнулся с опасной ситуацией.

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"Вчера, к сожалению, мы встретили на позиции нашу арту. Никому не хочется оказаться рядом с прилетами назад, когда тебе посреди поля нужно встречать крыло", - сказал Хлывнюк.

Ранее вокалист легендарной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк очень эмоционально ответ на вопрос Дмитрия Гордона по поводу того, как он, после нападения РФ на Украину относится к русским артистам.

"Я знаю лично этих людей. И то, о чем мы говорили две минуты назад, я говорил именно об этих людях. Какие я испытываю чувства? Никаких, этих людей просто больше для меня не существует. Мне не до них сейчас, я слышу. Прилеты орудий, чертовых реактивных систем. Я видел то, что видели мои собратья, когда заходили в освобожденные города с гуманитарными миссиями. И когда еще трупы не успели убрать с улицы и в машину оттащить. Это была наша работа, потому что у нас было оружие в руках и пригоден для этого транспорт", – сказал Хлывнюк.

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