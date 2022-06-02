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"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

2 июня 2022, 22:36

Вокалист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк говорит - после того, что ему пришлось увидеть в освобожденных ВСУ городах, русских артистов для него не существует.

Хлывнюк
Андрей Хлывнюк / коллаж УНИАН

Вокалист легендарной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк очень эмоционально ответ на вопрос Дмитрия Гордона по поводу того, как он, после нападения РФ на Украину относится к русским артистам.

"Я знаю лично этих людей. И то, о чем мы говорили две минуты назад, я говорил именно об этих людях. Какие я испытываю чувства? Никаких, этих людей просто больше для меня не существует. Мне не до них сейчас, я слышу. Прилеты орудий, чертовых реактивных систем. Я видел то, что видели мои собратья, когда заходили в освобожденные города с гуманитарными миссиями. И когда еще трупы не успели убрать с улицы и в машину оттащить. Это была наша работа, потому что у нас было оружие в руках и пригоден для этого транспорт", – сказал Хлывнюк.

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Напомним, ранее, в конце марта 2022 года, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который тогда служил в Территориальной обороне Украины, был ранен в лицо.

Артисту вовремя оказали необходимую и помощь он достаточно быстро оправился от ранения. Однако на фото в социальных сетях Хлывнюк предпочитал скрывать лицо при помощи маски или солнцезащитных очков.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

До того легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

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Автор: Егор Бунин
Андрей Хлывнюк Дмитрий Гордон война России и Украины
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