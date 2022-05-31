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Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк показал боевой шрам после ранения

31 мая 2022, 00:13

На лице артиста теперь навсегда останется след, оставленный этой вероломной войной.

Андрей Хлывнюк показал шрам после ранения в лицо / instagram.com/andriihorolski

В конце марта 2022 года лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который служит в Территориальной обороне Украины, был ранен в лицо.

Артисту вовремя оказали необходимую и помощь он достаточно быстро оправился от ранения. Однако на фото в социальных сетях Хлывнюк предпочитал скрывать лицо при помощи маски или солнцезащитных очков.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

Снимок лидер Бубмбокса оставил без подписи, однако поклонники заметили, как сильно переменился их кумир. И дело не только в шраме. За месяцы войны во всем обличии Хлывнюка, а особенно в глазах, появилась глубокая грусть.

В комментариях фанаты поспешили морально поддержать певца:

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Андрей Хлывнюк показал шрам после ранения в лицо / instagram.com/andriihorolski

"Тримайся, Андрію! Ми вдячні таким людям, як ти, вдячні нашим силам ЗСУ та всьому українському народові! Обов'язково ще разом заспіваємо на твоєму концерті, як "нашу славну Україну розвеселимо"! Слава Україні! Героям слава!"

"Де знайти такого Ангела як ти ..❤️ бережися, Андрійку!"

"Сколько боли в глазах... обнимаю".

"Устал Брат... Обнял! Все буде Україна!"

"Наблюдения за тем, как простые граждане превращаются в солдат, наполняют меня огромным уважением, но также и сильной печалью. Береги себя".

"Сил вам, Андрей ❤️"

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Ранее сын пропутинской певицы Таисии Повалий Денис сделал откровенное признание об ощущении патриотизма в своей жизни.

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