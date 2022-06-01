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"Ой, у лузі червона калина" смелый мужчина сыграл на баяне под Кремлем

1 июня 2022, 21:31

Гимн Украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина" сыграли под стенами самого сердца страны-агрессора, Кремля - социальные сети покорило видео.

Баян, Кремль
"Ой, у лузі червона калина" смелый мужчина сыграл на баяне под Кремлем/ коллаж ua.depositphotos.com

В соцсетях 1 июня очень популярным стало видео, на котором неизвестный мужчина прямо у стен Кремля в Москве (столице страны-агрессора, России) исполняет под аккомпанемент баяна песню "Ой, у лузі червона калина". Ролик на своей странице в Твиттер 1 июня опубликовало "Громадське радио".

Гимн Украинских сечевых стрельцов прозвучал в Александровском саду ‒ в нескольких шагах от Кремля. В ролике видно, что вокруг музыканта собрались зеваки, которые с интересом его слушают. Некоторые из них начали снимать его исполнение песни на камеры своих смартфонов.

Справка. Легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны Андрей Хлывнюк (фронтмен рок-группы "Бумбокс")

Его исполнение мгновенно привело к появлению множества ремиксов и вдохновило легендарного гитариста Дэвида Гилмора на выпуск первой за несколько десятков лет новой песни его коллектива Pink Floyd.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что "Ой, у лузі червона калина" стала вирусной по всему миру.

В Интернете появилось видео, на котором легендарную песню спели музыканты из Малайзии, США, Индии, Южной Африки, Италии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Канады, Бразилии, Польши, Южной Кореи, Финляндии и Германии.

Одна из главных целей видео, говорят организаторы, поддержка онлайн-хаба Ukraine Helpers.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины
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