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Великолепное видео: "Ой, у лузі червона калина" спели по всему миру

27 апреля 2022, 22:23

Песню спели даже в Малайзии и Южной Корее.

Первым песню исполнил Андрей Хлывнюк/Скриншот видео

Козацкая песня "Ой, у лузі червона калина...", которую в первые дни войны в центре Киева с оружием в руках исполнил фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, стала вирусной по всему миру.

Как пишет "Обозреватель", в сети появилось видео, на котором легендарную песню спели музыканты из Малайзии, США, Индии, Южной Африки, Италии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Канады, Бразилии, Польши, Южной Кореи, Финляндии и Германии.

Соответствующий ролик появился на странице латвийского режиссера и продюсера Иво Цеплевича.

Одна из главных целей видео – поддержка онлайн-хаба Ukraine Helpers, а также привлечение внимания людей со всех уголков земного шара к жестокой войне РФ против Украины.

Напомним, 12 апреля в Варшаве состоялся благотворительный матч Динамо-Легия, все вырученные средства из которого пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам, которые пострадали от российского нападения.

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