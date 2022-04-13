До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в Варшаве

Динамовцы одержали победу в матче

12 апреля в Варшаве состоялся благотворительный матч Динамо-Легия, все вырученные средства из которого пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам, которые пострадали от российского нападения.

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В перерывах между игрой, в которой динамовцы победили со счетом 3:1, выступали певицы Надя Дорофеева, Тина Кароль, Юлия Санина и Екатерина Павленко.

В частности, певицы вместе исполнили народную песню "Ой у лузі червона калина", которая с подачи Андрея Хливнюка стала настоящим гимном войны.