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В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

6 апреля 2023, 00:00
Российская певица Диана Арбенина попала в немилость российских властей из-за своей позиции.
Арбенина
Арбенина лишается концертов в агрессоре-России/ Фото: скриншот из видео

Российская певица Диана Арбенина, которая недавно представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов, может лишиться концертов в стране агрессоре-России.

Как сообщил телеграмм-канал Mash, тур Дианы Арбениной по террористической России "под угрозой полной отмены".

"По нашей информации, точно не состоятся весенние концерты в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске — огорчённых зрителей приглашают возвращать билеты. Остальные города пока под вопросом", - сообщает медиа.

видео дня

Канал также добавляет, что причина отмены концертного тура - критика войны со стороны Арбениной.

"И местные организаторы, которые говорят, что мероприятия отменяют "по техническим причинам". Ссылаются на концертные площадки, которые внезапно закрыли продажу билетов и отменили концерты. Зрителям предлагают не ждать и оперативно бежать в кассы за своими деньгами. Потому что чем ближе заявленный день концерта, тем меньше отдадут за возврат", - пишет канал.

К этой минуте только три из десяти анонсированных городов точно отказались принимать экс-ночную снайпершу. В Казани, Ижевске, Перми, Уфе, Нальчике, Пятигорске и Ростове следят за ситуацией, продают билеты и тихо ждут.

Напомним, ранее Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов. Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.

В тексте вокалистка рассказала о том, что русских солдат отправляют на "чужую войну", не спросив, хотят ли они воевать с Украиной.

Ранее также российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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