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Пугачева нежно обратилась к "путинисту" Резникову

5 апреля 2023, 22:57
Алла Пугачева "попрощалась" с поэтом Резником, мягко обратившись к нему.
Алла Пугачева и Илья Резник
Алла Пугачева и Илья Резник / Instagram

Российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

На своей странице в Instagram, Пугачева с долей грусти и разочарования, обратилась к поету: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Все помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за ТЕБЯ. С Юбилеем!" - написала она.

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Отметим, что накануне Резник решил оборвать многолетнюю дружбу с Пугачевой. Так, близкие отношения Резник прекратил своей поддержкой и фанатичным одобрением войны в Украине, развязанной агрессором Россией.

Илья Резник обратился к Пугачевой в интервью для российской пропагандистского издания. "Да, мне грустно, что Аллы нет… Все-таки 71 песню я для нее написал в свое время, и это кусок моей жизни. У меня все эти уехавшие вызывают сожаление. Потому что я знаю, что за границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустная. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на Родину, где их любили. И, может быть, люди все простят им и начнут опять уважать", - заявил Резник.

Ранее также певица Лайма Вайкуле, которая открыто осудила военное нападение России на Украину, помечтала о другой России, которой та могла бы стать, не будь у ее руля диктатор Владимир Путин.

В своем интервью "Осторожно Собчак", Вайкуле помечтала на тему того, что юморист Максим Галкин, который откровенно осудил войну террористической России в Украине, мог бы стать президентом России.

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