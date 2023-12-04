"По решению троек – расстреливать": Хлывнюк объяснил артистам "вне политики", почему война их касается

Солист "Бумбокса" и боец ВСУ Андрей Хлывнюк вспомнил трагическую страницу в истории Украины, связанную с украинскими кобзарями.

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Хлывнюк решил обратиться к артистам, которые "вне политики" / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский музыкант, солист группы "Бумбокс", а ныне ‒ военнослужащий ВСУ Андрей Хлывнюк вспомнил трагическую страницу в истории Украины, связанную с кобзарями. Соответствующее обращение лидера группы "Бумбокс" появилось в разделе InstaStories на его странице.

Музыкант-воин напомнил, что и кобзари, и их инструменты жестоко уничтожались советскими диктаторами (а нынешний русский диктатор Путин всячески подчеркивает свою преемственность с СССР). На этом ярком примере Хлывнюк, по все видимости, хотел объяснить некоторым своим коллегам, которые считают, что музыка и творчество должны быть "вне политики", почему нынешняя украино-российская война касается каждого.

"Так называемым артистам, которые вне политики, и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающим изменить мир своим искусством – учите историю. В 1918 году маньяк с позывным Ленин издал приказ о запрете попрошайничества и обязал не брать кобзарей в заложники. По решению троек – расстреливать", – написал Хлывнюк.

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Напомним, ранее Андрей Хлывнюк решил поиздеваться над фронтменом российской группы "Звери" Романом "Зверем" Билыком, который недавно спел перед российскими оккупантами и боевиками из группировки "ДНР".

Свое глумливое видеообращение Хлывнюк опубликовал на странице Instagram. В нем он спел короткий отрывок из старого хита "Зверей" — "Рома, извини". При этом для пущего комического эффекта музыкант держа в руках разведывательный беспилотник Mini Shark украинского производства.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, пойми, дела, дела" — иронически пропел лидер "Бумбокса".

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