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"Рома, извини, у меня самолет": Хлывнюк высмеял вокалиста "Зверей", который пел для оккупантов

Дмитрий Видоменко
29 августа 2023, 08:59 обновлено 29 августа, 09:01
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Лидер "Бумбокса" и боец ВСУ Андрей Хлывнюк записал шуточный ролик - и поиздевался над визитом Ромы "Зверя" к русским оккупантам на Донбасс.
Рома Зверь, Хлывнюк
Андрей Хлывнюк поиздевался над Ромой "Зверем" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Фронтмен популярной украинской рок-группы "Бумбокс" (ныне ‒ боец ВСУ) Андрей Хлывнюк решил поиздеваться над фронтменом российской группы "Звери" Романом "Зверем" Билыком, который недавно спел перед российскими оккупантами и боевиками из группировки "ДНР".

Свое глумливое видеообращение Хлывнюк опубликовал на странице Instagram. В нем он спел короткий отрывок из старого хита "Зверей" — "Рома, извини". При этом для пущего комического эффекта музыкант держа в руках разведывательный беспилотник Mini Shark украинского производства.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, пойми, дела, дела" — иронически пропел лидер "Бумбокса".

Хлывнюк, дрон

Интересно, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Билык осудил действия Кремля и от имени группы опубликовал антивоенное заявление.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", — говорилось в заявлении. И у коллектива немедленно начались проблемы с концертами. Сейчас вышеуказанное заявление уже удалено из соцсетей группы.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

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Андрей Хлывнюк война России и Украины
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