Солист группы "Звери" выступил перед оккупантами в "ДНР"

Фронтмен группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими боевиками из группировки "ДНР" в Украине.

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Рома "Зверь" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Солист поп-рок-группы "Звери" (когда-то давно - очень популярного в стране-агрессоре РФ) Роман Билык (он же Рома Зверь) выступил перед русскими оккупантами в районах Донетчины, которые временно контролируют боевики "ДНР". Об этом сообщил российский пропагандист Семен Пегов.

Он выложил видео, в котором Билык в шлеме и бронежилете стоит в расположении одного из подразделений боевиков "ДНР" и наблюдает, как те запускают снаряд.

Затем далее Билык вместе с гитаристом "Зверей" Германом "Албанцем" Осиповым играют и поют песни боевикам под аккомпанемент акустической гитары и балалайки.

видео дня

Интересно, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Билык осудил действия Кремля и от имени группы опубликовал антивоенное заявление.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", — говорилось в заявлении. И у коллектива немедленно начались проблемы с концертами. Сейчас вышеуказанное заявление уже удалено из соцсетей группы.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

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