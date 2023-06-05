Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

Скандально известный своими неадекватными выходками актер и бард родом из Украины Никита Джигурда (который давно поддерживает преступный путинский режим и террористическую войну, которую тот развязал в Украине), приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина в социальной сети Instagram.
Причем Анисина, которая является гражданкой Франции и завоевала когда-то для этой страны золотую медаль Олимпиады, прямо восхитилась тем, что ее муж вышагивает с петушиной гордостью среди русских оккупантов.
Сам Джигурда в соцсетях позже показал фото того, как восторженно наблюдает за работой российского оружия, из которого обстреливают украинцев.
Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
Вас также может заинтересовать: