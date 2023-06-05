Джигурда приехал на Донбасс и "торговал лицом" среди оккупантов

Сам Джигурда позже показал фото того, как он восторженно наблюдает за работой российского оружия, из которого обстреливают украинцев.

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Никита Джигурда / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Скандально известный своими неадекватными выходками актер и бард родом из Украины Никита Джигурда (который давно поддерживает преступный путинский режим и террористическую войну, которую тот развязал в Украине), приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина в социальной сети Instagram.

Причем Анисина, которая является гражданкой Франции и завоевала когда-то для этой страны золотую медаль Олимпиады, прямо восхитилась тем, что ее муж вышагивает с петушиной гордостью среди русских оккупантов.

Сам Джигурда в соцсетях позже показал фото того, как восторженно наблюдает за работой российского оружия, из которого обстреливают украинцев.

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Никита Джигурда приехал к оккупантам на Донбасс / Instagram

Никита Джигурда приехал к оккупантам на Донбасс / Instagram

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

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