УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Под крышей Медведчука" и с украинским гражданством: Джигурда рассказал, как готовился стать президентом Украины

Алена Кюпели
15 апреля 2023, 15:01 обновлено 15 апреля, 15:07
105
Сумасшедший Джигурда, у которого по-прежнему есть украинское гражданство, вывалили очередную порцию бреда.
Никита Джигурда
Никита Джигурда / instagram.com/instadzhigurda

Российский пропагандист, который славится своими низкими шуточками дружбой с алкашкой-балериной Анастасией Волочковой Никита Джигурда дал сюрреалистическое интервью пропагандистской помойке - Комсомольской правде в России.

Свихнувшийся клоун, который между прочим, все еще имеет украинское гражданство сообщил, что готовился стать кандидатом в президенты Украины.

"Как раз в тринадцатом году, я встречался с людьми Виктора Медведчука, и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом в президенты Украины, до Зеленского. Тогде еще не было сериала и тогда его раскручивали англосаксы. А мне было предложено почему? Потому что у меня было украинское гражданство" - говорит умалишенный Джигурда.

видео дня

Ведущий переспрашивает путиниста, сохранилось ли оно. На что Джигурда, явно нервничая, начинает выкручиваться, приплетая к истории, как он ездил на фронт и стал полевым командиром оккупантов.

Сумасшедший Джигурда также говорит, что он длительное время не брал себе российское гражданство, так как ему предложили быть кандидатом в президенты "под крышей Медведчука".

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

Вас также может заинтересовать:

Никита Джигурда
Реклама

Главное за день

"Украина и Польша станут центром силы": после войны в Европе может образоваться прочный союз – Таипов

"Украина и Польша станут центром силы": после войны в Европе может образоваться прочный союз – Таипов

15:09 Украина
ВСУ кошмарят оккупантов в Бахмуте: россиян "перемалывают" в кровавых боях

ВСУ кошмарят оккупантов в Бахмуте: россиян "перемалывают" в кровавых боях

14:49 Украина
"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

12:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:20

Пасха 2023: 10 самых строгих запретов в большой праздник - приметы 16 апреля

15:11

Встретились две звезды: Тина Кароль призналась, о чем недавно говорила с ПугачевойВидео

15:09

"Украина и Польша станут центром силы": после войны в Европе может образоваться прочный союз – ТаиповВидео

15:01

"Под крышей Медведчука" и с украинским гражданством: Джигурда рассказал, как готовился стать президентом УкраиныВидео

14:49

ВСУ кошмарят оккупантов в Бахмуте: россиян "перемалывают" в кровавых боях

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:21

Модель Алла Костромичева заинтриговала беременным животомВидео

14:06

Галкин трогательным видео поздравил Пугачеву с 74-летием: "С днем Рождения, любимая!"Видео

13:54

Стал домохозяйкой: молодуха Остапчука показала, как "строит" телеведущегоВидео

13:48

"США должны прекратить поощрять войну": скандальный Лула выдал новый бред насчет Украины

Реклама
13:32

Камалия после развода с миллиардером Захуром неожиданно поделилась совместными планами

13:20

Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал младшего ребёнкаВидео

13:12

Ответ нужно дать за 7 секунд: какая женщина настоящая мама мальчикаВидео

13:10

97,7 тысячи грн: СМИ рассказали, кто в Украине получает невероятно большие пенсииВидео

12:41

Головоломка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно за 15 секунд найти бесхвостого кота

12:28

"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

12:20

"Алла будет петь ‒ в доме престарелых": в РФ экс-"Красная шапочка" Поплавская "поперла" на ПугачевуВидео

12:10

Гороскоп на завтра 16 апреля 2023: Девам – конфликты, Ракам - дружбаВидео

11:46

"Вражеское контрнаступление ВСУ": France 24 вляпался в скандал и нарвался на жесткий ответВидео

11:25

"Остаются руины": РФ вернулась к тактике выжженной земли, есть угроза для части территорий – ЖдановВидео

10:50

Военный эксперт спрогнозировал, понадобятся ли ВСУ несколько попыток контрнаступленияВидео

Реклама
10:08

В Украине поменяли цены на популярный продукт: сколько теперь придется платитьВидео

09:55

"РФ может усилить давление": в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на ПасхуВидео

09:06

Украинцам, задолжавшим за газ, будут звонить коллекторы - СМИВидео

08:50

В Польше высмеяли Медведева за угрозы: "Смешивать алкоголь и наркотики опасно, так что продолжайте"Видео

08:20

Кремль очень боится повторения сюжета Первой мировоймнение

08:14

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

07:57

Просто все отдайте Украине: Подоляк распек западные СМИ, пророчащие неудачу ВСУВидео

06:20

Московские попы на Пасху готовятся дать "последний и решительный бой"мнение

05:15

Женщина дала ребенку очень странное имя из-за шутки родственников

04:20

Когда есть сало утром или вечером: неожиданный вердикт удивит веганов и порадует гурманов

03:40

Пропагандисты РФ начали готовить общество к неизбежному поражению в войне против Украины - СвитанВидео

03:10

"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасностьВидео

02:20

Освобождение Крыма должно начаться с разрушения Крымского моста - СвитанВидео

01:35

Политический эксперт спрогнозировал, решится ли Лукашенко нападать на УкраинуВидео

00:55

Что должно быть в гардеробе весна 2023: 8 модных вещей, которые подчеркнут ваш хороший вкус

00:27

Как приготовить фантастический печеночный паштет: безумные секреты, которые приведут в восторг

14 апреля, пятница
23:58

"Российские власти начинают паниковать": Подоляк прокомментировал отмену парадов в РФ к 9 маяВидео

23:29

Жданов рассказал, может ли Россия удивить Украину новыми видами вооруженияВидео

22:29

ВСУ контролируют пятую часть Бахмута - экс-боец "Айдара"Видео

22:29

"Входим в очень сложный период": РФ пытается расшатать ситуацию внутри Украины - ДаниловВидео

Реклама
21:40

"Надо поставить жирную точку": Пригожин требует от Путина закончить войну в УкраинеВидео

21:28

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

21:23

У Бахмута погиб взводный Иностранного легиона: у польского добровольца остались четверо детей

21:12

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

21:01

"Украинское командование не жалеет жизни военных": Маляр рассказала о волне фейков РФВидео

20:50

"Постоянно уничтожать оккупантов": Зеленский поставил задачу контрштурмовой работы

20:07

Там много погибших: появились новые подробности ракетного удара по СлавянскуФотоВидео

19:55

Штурм "вагнеровцев" закончился бойней: в Бахмуте уничтожены и ранены 14 оккупантов

19:20

Это не впервые американцы профукали юного московского агентамнение

19:02

Иван Яковина: Предвыборная программа Путина "Война не закончится никогда"Видеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять