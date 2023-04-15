"Под крышей Медведчука" и с украинским гражданством: Джигурда рассказал, как готовился стать президентом Украины

Сумасшедший Джигурда, у которого по-прежнему есть украинское гражданство, вывалили очередную порцию бреда.

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Никита Джигурда / instagram.com/instadzhigurda

Российский пропагандист, который славится своими низкими шуточками дружбой с алкашкой-балериной Анастасией Волочковой Никита Джигурда дал сюрреалистическое интервью пропагандистской помойке - Комсомольской правде в России.

Свихнувшийся клоун, который между прочим, все еще имеет украинское гражданство сообщил, что готовился стать кандидатом в президенты Украины.

"Как раз в тринадцатом году, я встречался с людьми Виктора Медведчука, и мне на уровне СБУ, только тех, кто за Россию, было предложено стать кандидатом в президенты Украины, до Зеленского. Тогде еще не было сериала и тогда его раскручивали англосаксы. А мне было предложено почему? Потому что у меня было украинское гражданство" - говорит умалишенный Джигурда.

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Ведущий переспрашивает путиниста, сохранилось ли оно. На что Джигурда, явно нервничая, начинает выкручиваться, приплетая к истории, как он ездил на фронт и стал полевым командиром оккупантов.

Сумасшедший Джигурда также говорит, что он длительное время не брал себе российское гражданство, так как ему предложили быть кандидатом в президенты "под крышей Медведчука".

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда стали объектом насмешек в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором одиозный актер облизывал ей спину, одевая ее перед выступлением.

"Перед началом! Джигурда помогает одеть пачку", - подписала видео Волочкова.

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