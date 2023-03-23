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"Анастасия, вы спите с Джигурдой": довольную Волочкову вывели на чистую воду

23 марта 2023, 02:02
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда говорят, что они друзья.
Волочкова, Джигурда
Волочкову и Джигурду вывели на чистую воду / скриншот YouTube

Слухи о том, что российская балерина Анастасия Волочкова неровно дышит к актеру Никите Джигурде, ходят уже давно. Пользователи сети уже не в силах молчать.

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала кадры со спектакля, в котором принял участие и Джигурда.

В сети открыто начали говорить о том, что у Волочковой с Джигурдой роман. Более того, люди уверены, что одиозный актер использует балерину.

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"Грустное зрелище", "Джигурда как шакал: всегда, рядом со слабой жертвой. Ждет, когда падет", "Анастасия, Вы спите с Джигурдой - это всем известно и понятно почему он за Вами везде хвостом бегает", "Собрались все сбитые лётчики в одну кучу и деньги бюджетные пилят", - писали в комментариях под публикацией балерины.

Волочкова с Джигурдой
Волочкова с Джигурдой / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
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