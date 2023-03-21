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"Спьяну такое точно не сделаешь": Волочкова показала свою любимую позу

21 марта 2023, 04:34
Пользователи Сети смеются над шпагатом Анастасии Волочковой.
Анастасия Волочкова
В Сети высмеяли Волочкову / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова насмешила поклонников новым шпагатом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото со своего выступления, на которых позировала в любимой позе - с расставленными ногами.

"Полотна" один из небезопасных номеров моего спектакля в воздухе без страховки.. Но он очень красивый", - гордо подписала снимки Волочкова.

видео дня

Поклонники скандальной балерины не разделили "волнительный момент".

"Насть, переквалифицируйтесь в воздушную гимнастку, у вас получится", "Циркачка да, но никак не балерина", "Как бы там ни было, но спьяну такое точно не сделаешь. Тут нужна точность, уверенность, хорошее состояние здоровья!! Так что молодец Настя!", "А для чего пуанты в воздухе?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Шпагат Волочковой
Шпагат Волочковой / скриншот

​Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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