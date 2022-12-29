"Глаза кровоточат": Волочкова показала свой "царский" дом изнутри

Анастасия Волочкова только опозорилась, показав домашнее видео.

Волочкова показала свой "царский" дом изнутри / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала виде с репетиции в домашнем кинотеатре.

"А сегодня накануне завтрашнего выступления во "Внуково" я решила позаниматься в домашнем театре. Очень царственная и изысканная в нем атмосфера. Как в музее", - считает Волочкова.

А вот ее поклонники так не думают - большинство из них раскритиковали комнату, отметив плохой вкус балерины.

Дом Волочковой / скриншот с видео

"Царственная и изысканная атмосфера пропахла нафталином. Никогда бы не хотела себе такой дом", "Дом культуры имени Ильича, глаза кровоточат", "Настя, вы в гостях у цыганского барона?", "Мания величия" ,"Если только слушать, ощущение, что боров какой-то возится. Настя, вы боров, ну хватит уже смешить всех", "Какая безвкусица", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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