'Скоро свадьба': Волочкова показала, как осваивает новую профессию

Поклонники посмеялись над неуклюжей Анастасией Волочковой.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, как готовится к спектаклю, но была высмеяна своими поклонниками.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, как вешает декорации для репетиции.

"Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам! Вот так я сегодня подвешивала полотна, чтобы прорепетировать на них. Путь к цели был непростым. Потому что я очень боюсь высоты!", - сообщила Волочкова.

Поклонники только посмеялись над видео балерины, напомним, что у нее скоро свадьба.

Волочкова / скриншот с видео

"Носитесь с этой тряпицей, как дурень с торбой", "Не боитесь ноги переломать с такой высоты упасть?", "А что Александр то не помог ?" Самое главное быть трезвой и все получиться", "Анастасия, берегите себя, скоро свадьба", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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