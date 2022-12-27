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"Зачем это выставлять?": полностью раздетая Волочкова растянулась в шпагате

27 декабря 2022, 03:03
Анастасия Волочкова показала фото с бани, на котором прикрывалась только веником.
Анастасия Волочкова
Полностью раздетая Волочкова растянулась в шпагате / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова ошарашила поклонников новым шпагатом - для трюка она полностью обнажилась.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с бани, на котором прикрывалась только веником.

"Воскресный вечер прекрасно подошёл для парения в моей русской бане. Я даже измерила ее длиной моего шпагата", - подписала снимок Волочкова.

Поклонники были возмущены вульгарностью своей любимицы.

Волочкова в бане
Волочкова в бане / скриншот

"А веником зря прикрылась. Осталось ведь немного, чего ещё здесь мы не видели. Хотя не уверена, что многие смогут вынести такую красоту", "У Насти все стабильно. Это не может не радовать", Зачем это выставлять всем на показ?", "В баньке антисанитария какая! Аж мурашки по телу, как подумаю , чего там можно подцепить", - писали в комментариях под снимком.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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