Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, занимаясь в спортзале.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором чуть не рухнула с тренажера перед тем, как показать шпагат.
"Часть тренажеров расположились в моем балетном зале. Но места для репетиций мне хватает", - сообщила Волочкова в подписи к посту.
Пируэты 46-летней балерины поклонники не оценили.
"Правильное дыхание во время выполнения упражнения? - не, Настюха про такое не слышала", "Годы берут своё... после бухача Насте уже шпагат тяжеловато вытягивать", "Какой идиотский натянутый смех", - писали в комментариях под постом.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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