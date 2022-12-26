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"Годы берут свое": Волочкова чуть не убилась, садясь на шпагат

26 декабря 2022, 02:02
Анастасию Волочкову подняли на смех из-за ее неуклюжести.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась, занимаясь в спортзале.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором чуть не рухнула с тренажера перед тем, как показать шпагат.

"Часть тренажеров расположились в моем балетном зале. Но места для репетиций мне хватает", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Пируэты 46-летней балерины поклонники не оценили.

Волочкова
Волочкова / скриншот с видое

"Правильное дыхание во время выполнения упражнения? - не, Настюха про такое не слышала", "Годы берут своё... после бухача Насте уже шпагат тяжеловато вытягивать", "Какой идиотский натянутый смех", - писали в комментариях под постом.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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