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"Не будет никакой свадьбы": бесстыдная Волочкова забавлялась с женщиной прямо на столе

23 декабря 2022, 22:21
Анастасия Волочкова призналась в любви женщине. Поклонники не верят, что она женится.
Анастасия Волочкова
Волочкова призналась в любви женщине / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая готовится к свадьбе, ошарашила поклонников признанием.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с подругой, на котором они целовались и забавлялись прямо на столе.

"У нас с Леночкой Галицыной настоящая любовь. Я сейчас у неё в гостях. Мы соседи и любящие друг друга красивые женщины ! И моя любимая нашла мне одного оленя для свадьбы", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

Поклонники не оценили забавы Волочковой с подругой, а некоторые предположили, что недавнее ее заявление о свадьбе - пиар.

Волочкова с подругой
Волочкова с подругой / скриншот

"Оленя для свадьбы найти это вот самый фарт в вашем случае Настенька...да такого чтобы в двери не влезал, а только в стойле специальном)) только такой и женится", "Пропаганда ЛГБТ в России карается законом", "Какой бред, под каким градусом всё это пишется", "Не будет никакой свадьбы, дамы, не будьте так наивны, это трюк для привлечения внимания", - писали в комментариях под постом.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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