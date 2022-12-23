"Координация движений уже нарушена": Волочкова тряхнула стариной под песню Пугачевой

Российская балерина Анастасия Волочкова решила вспомнить времена до того, как ее выгнали с балета.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором выступала под песню Аллы Пугачевой.
"На мой взгляд этот номер Чужие и свои исполненный мною, отражает настроение сегодняшнего непростого времени и переживаний. В нем переданы эмоции сильной женщины, но очень ранимой в душе. А каждый из трёх стульев символизирует отношения с матерью, мужчиной и ребёнком", - подписала кадры Волочкова.
Странно, но поклонники Волочковой в основном были довольны архивным видео, но нашлись и те, кто спустил балерину на Землю.
"А координация движения то уже нарушена!!! Больше употребляйте", "Ну уже лучше, чем в клетке", "Было, было, было и прошло и уже давно. Но было хорошо. Символично, что ребенок на последнем месте, а надо бы рядом с мамой… Музыка и песня задержали меня на 4 минуты!", "Гениальная Пугачева может заставить смотреть на не талантливый танец тоже!", "Очень хочется верить, что именно здесь вы настоящая. Номер показывает, что несмотря на роскошь и материальное благополучие, вы одиноки. Вам не хватает любви. Отсюда и алкоголь, шпагаты в банях и на Мальдивах и непонятные мужики. Вернитесь в образ, которому должна соответствовать балерина и у вас все будет. Если смотреть ваши фото лет 15 назад и образ, то вы были замечательная. Я думаю, что это все можно вернуть", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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