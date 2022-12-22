"Страшная, как Джигурда": у выпившей Волочковой начались неприятности

Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась новым образом, но подверглась критике в сети.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на которых она позирует в черных брюках и блузе. Образ ей дополнили черной шляпой.
Поклонники хоть и расхваливали образ балерины, но нашлись и те, кому образ и стиль жизни Волочковой пришелся не по душе.
"Ну видно по лицу, баба бухарик…", "Пить меньше надо!", "Меньше пить надо", "На видео она бухая уже в начале мероприятия Страшная, как Джигурда", "Что с пальцами? Они торчат как будто артрозные. У Гурченко так было, но и лет ей дофига было", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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