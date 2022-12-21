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"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

21 декабря 2022, 03:33
Анастасия Волочкова приоткрыла занавес свое будущей свадьбы.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно сообщила, что выходит замуж, рассказала подробности свадьбы.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с будущим мужем. На снимке они предстали в образах Деда Мороза и Снегурочки.

"Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!", - сообщила Волочкова.

Поклонники высмеяли не только "кривой" фотошоп, при помощи которого Волочкова сделала фото, но и сам факт, что она выходит замуж.

Волочкова с будущим мужем
Волочкова с будущим мужем / скриншот

"Запасаемся попкорном. Этот сериал лютее Кардашьянов", "Казалось бы, новость должна вызывать какую-то радость, торжественность. Но, увы! Кроме, как приколоться, ничего на ум не приходит. Она приняла решение...а жених по ходу не в курсе", "Сбежит колбасник вслед за банщиком", "Похоже мужик из картона, а у Шпагатовны белочка. Или она телефон цыганам продала, а они фотошопят", - писали в комментарих под постом.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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