"Без комментариев": Волочкова в прозрачном засветила лишнее

Волочкова в прозрачном засветила лишнее / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

"Нашей новой работой с Леночкой вы будете впечатлены!", - была уверена Волочкова, но все сложилось по-другому.

В комментариях под постом внимательные пользователи сети нашли изьяны в "идеальном" снимке Волочковой.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

"Почему у черного лебедя белые перья на голове? В чем гениальность?", "На этот раз хоть трезвая", "Без комментариев", "Как всегда Елена постаралась, ей респект", - писали под постом одиозной балерины.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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