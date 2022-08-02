"С легким паром!": Волочкова разделась до трусов перед банщиком

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина и певица Анастасия Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани.

Как известно, опальная Волочкова большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.

"Могу сказать, что из всех банщиков, которые меня парили-это настоящий Гуру! В мое тело в парной было втёрто невероятное количество цитрусовых, ягод, мёда, соли, трав, скарбов из кофе и корицы!", - разрывало от эмоций балерину.

Анастасия Волочкова / скриншот

Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники пришли в ужас от снимков, а некоторые даже пригрозили отписаться от странички Волочковой.

"С легким паром, Анастасия!!! Из всех банщиков которые "парили" - лучший", "Мне интересно, Настя действительно думает, что все это выглядит подобающим образом, эротично, эстетично, и не вызывает смех и недоумение в ее здравом рассудке у ее подписчиков?", "Отписываюсь, не могу больше", "А где шпагат?", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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