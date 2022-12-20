"Вульгарная бабища": Волочкова без бюстгальтера засветила неприличное

Анастасия Волочкова нарвалась на критику поклонников из-за нового видео.

Волочкова без бюстгальтера засветила неприличное / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова записала видео к поклонникам, но была высмеяна за внешний вид.

На своей страничке в Instagram она опубликовала запись, на котором предстала в обтягивающей майке. Через нее было видно неприличные места одиозной балерины.

Подписчиков возмутил такой вульгарный образ Волочковой. Под постом они высказали все, что думают о своей любимице.

Волочкова / скриншот

"Что за купальник на ней? Или это майка?? Никогда не написала ни одного коммента, но неужели нет красивой одежды?? Она же не в бассейне и не в спортзале!!! Красивая внешность, аристократическая даже и такой похабный прикид всегда. Полное отсутствие вкуса", "Настя потолстела! Листья салата уже не помогают?", "А вымя без лифчика кому показываете?", "Вульгарная бабища", "Зачем вещи обтягивающие?", - писали под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочковой: