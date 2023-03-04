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"Я такая счастливая!": Волочкова возмутила людей снимком с детьми и Джигурдой

4 марта 2023, 02:06
Скандальную Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду высмеяли поклонники.
Волочкова, Джигурда
Волочкова, Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутила поклонников снимком с детьми и Никитой Джигурдой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала вместе с ними на сцене.

"От чистого сердца нашим дружным коллективом мы подарили спектакль "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка" в Красногорске. Я такая счастливая!", - гордо сообщила Волочкова.

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Публикация одиозной балерины вызвала только шок и смех у ее подписчиков.

"Когда мне кажется, что я плохо себя веду... Вспоминаю, что в этом мире есть Настя и Джигурда.... Мне становится легче", "От мировых сцен до областных ДК. Это, конечно, круто. "Завидуем. Джигурде и маску одевать не надо, и так напугает", "Шабаш...реально - шабаш, прости Господи", "Аниматоры", - писали под фото.

Волочкова с Дгирдой после концерта
Волочкова с Дгирдой после концерта / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
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